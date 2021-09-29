Ігор Потєря тріумфував в поєдинку з поляком Лукашем Судольскі.

Український боєць змішаних єдиноборств Ігор Потєря нокаутував поляка Лукаша Судольскі та отримав контракт з UFC.

Про це повідомляє UFC у Twitter.

На турнірі "Претендентська серія Дейни Вайта" у Лас-Вегасі (США) Потєря достроково переміг Судольскі в першому раунді та гарантував собі контракт з UFC (Абсолютним бійцівським чемпіонатом).

"Претендентська серія Дейни Вайта" спрямована на те, щоб відкрити світу нових бійців та дати їм шанс в UFC.

"Хлопцеві 25 років, 93 кг, 190 см. Хоч коефіцієнти нічого не означають, але він був андердогом - 3 до 1 в цьому поєдинку. Тобто букмекери думали, що він буде знищений. Але він зробив прямо протилежне, вражаюче прикінчивши опонента. Я обов'язково поставлю цього хлопця в кард", - сказав Вайт.

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Автор: Артем Будрін