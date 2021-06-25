У драматичному поєдинку "жовто-сині" здобули звитягу.

Наразі у Португалії проходить відбір на чемпіонат світу з пляжного футболу. Команди, які потрапили до півфіналу європейської кваліфікації, автоматично здобули путівку на мундіаль.

Збірна України у 1/4 фіналу зустрічалася зі Швейцарією. "Жовто-сині" доклали всіх зусиль, щоб потрапити у півфінал турніру й кваліфікуватися на світову першість.

Варто зазначити, що хет-трик на свій рахунок записав Юрій Щериця, якому навіть вдалося забити в падінні через себе. Загалом матч вийшов неймовірно результативним на голи й закінчився мінімальною перемогою українців.

Відбірковий турнір ЧС-2021. 1/4 фіналу

Швейцарія - Україна - 5:6

Голи: Борер, 5, Станкович, 10, 26, Годелья, 24, Кесслер, 33 - Заворотний, 3, Щериця, 4, 18, 28, Войтенко, 9, 19

Україна: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Борсук, Пачев, Сіренко, Зборовський, Войток, Корнійчук, Щериця, Пашко, Заворотний, Макеєв, Медведь, Войтенко, Глуцький

Суперником збірної України в 1/2 фіналу стане переможець пари Португалія - Азербайджан. Але цей матч не буде тиснути своєю відповідальністю, оскільки путівка на мундіаль вже гарантована. Збірна України вийшла на чемпіонат світу в 4-й раз у своїй історії. До цього національна команда грала на ЧС в 2005, 2011 і 2013 роках.

Кваліфікація України на ЧС з пляжного футболу: головне

На груповому етапі українці перемогли Туреччину (7:5), розгромили Казахстан (6:1), а також з мінімальним рахунком поступилися Португалії (0:1).

Чемпіонат світу пройде у Москві з 19 по 29 серпня 2021 року.

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Автор: Артем Будрін