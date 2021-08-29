Жак Рогге помер у віці 79 років.

Перестало битися серце колишнього президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жака Рогге. Бельгієць помер у віці 79 років.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

Причина його смерті не уточнюється.

Рогге був восьмим президентом МОК. Він очолював організацію з 2001 по 2013 рік.

Рогге свого часу вигравав чемпіонат Бельгії з регбі, а також 16 разів був чемпіоном своєї країни з вітрильного спорту. На додаток, він навіть був чемпіоном світу з вітрильного спорту. Цікаво, що за фахом Жак був ортопедичним хірургом.

В знак шани до Рогге олімпійський прапор буде приспущено протягом п'яти днів в Олімпійському домі, в Олімпійському музеї і на всіх об'єктах МОК.

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Автор: Артем Будрін