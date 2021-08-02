Важкоатлетка Лорел Хаббард так і не змогла взяти вагу в ривку.

Перша в історії Олімпійських ігор спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард невдало виступила на Іграх в Токіо.

Важкоатлетка з Нової Зеландії, яка виступає у вазі 87 кг, у фіналі провалила всі три спроби у ривку.

Спершу вона не змогла взяти вагу 120 кг, а потім двічі намагалася підняти штангу вагою 125 кг, але знову не досягла успіху.

У підсумку Хаббард довелося завершити виступ достроково.

Лорел Хаббард: що про неї відомо Хаббард змінила стать в 35 років, а в 43 роки вона стала найстаршою важкоатлеткою на Олімпіаді в Токіо.

У 2017 році Хаббард вигравала срібну медаль на чемпіонаті світу, а на ЧС-2019 стала шостою. У 2020 році вона виграла золоту медаль на Кубку світу в Римі

Також в активі Хаббард перемоги на міжнародному чемпіонаті Австралії та Відкритому чемпіонаті Австралії, а також Тихоокеанських іграх-2019.

До зміни статі важкоатлетка змагалася під ім'ям Гевін Хаббард, встановивши рекорди Нової Зеландії серед юніорів. Читайте такожВенесуельська спортсменка на Олімпіаді побила рекорд українки, який тримався 26 років (відео) Участь трансгендерів у міжнародних змаганнях: що говорять правила МОК У 2003 році МОК дозволив чоловікам, які вирішили змінити стать на жіночу, брати участь у міжнародних змаганнях тільки за умови проведення операції зі зміни статі та проходження гормональної терапії. З 2016 року спортсменам-трансгендерам для участі в будь-яких змаганнях досить підтвердити, що їх рівень тестостерону нижче певної планки, а операція по зміні статі вже не є обов'язковою.

Що стосується спортсменів, які змінили стать з жіночої на чоловічу, то вони можуть виступати в змаганнях відразу і без обмежень.

Автор: Антон Дудар