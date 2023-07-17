Алькарас став лише п'ятим тенісистом, якому вдавалося виграти Вімблдон за останні 20 років.

У неділю, 16 липня, був зіграний фінальний поєдинок Wimbledon-2023, в якому іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг серба Новака Джоковича.

20-річний спортсмен прокоментував свою перемогу у вирішальному матчі найпрестижнішого трав'яного турніру.

"Відчуття чудові. Виграти Вімблдон було моєю мрією, я дуже цього хотів. Правда, не очікував здійснити її так швидко.

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Якщо чесно, я зробив це для себе, а не для тенісного покоління. Це було чудово. Приголомшливо обіграти Новака на його піку, на цьому рівні, і увійти в історію, ставши першою людиною за 10 років, яка завдала йому поразки на цьому корті.

Я ніколи цього не забуду. І новому поколінню це теж на користь - вони побачили, як я його обіграв, і задумаються, що теж здатні на це. Це здорово і для мене, і для молодих гравців.

Зараз це найщасливіший момент у моєму житті. Може, через п'ять років буде по-іншому. Зараз мені 20, і у мене було мало подібних ситуацій, тому я буду насолоджуватися моментом.

Я увійшов в історію, це найщасливіший момент у житті. Думаю, він ще довго буде таким.

Я мріяв перемогти Новака і виграти Вімблдон з тих пір, як прийшов в теніс. Тому це головний момент у моєму житті", - сказав Алькарас на післяматчевій прес-конференції.

Варто відзначити, що Карлосу Алькарасу вдалося перервати видатну серію Новака Джоковича, який не програвав на Вімблдоні протягом 2195 днів. В останній раз серб зазнавав поразки на Вімблдоні 12 липня 2017 року, коли знявся з чвертьфіналу турніру по ходу другого сету матчу з Томашем Бердихом.

Крім того, Алькарас став лише третім іспанським тенісистом в історії, якому вдалося виграти трав'яний турнір "Великого шолома". Раніше цього домагалися тільки Рафаель Надаль (двічі - в 2008 і 2010 році) і Мануель Сантана (в 1966 році, ще до початку відкритої ери тенісу).

Також іспанський тенісист став лише п'ятим спортсменом, якому вдавалося виграти Вімблдон за останні 20 років.

Раніше, починаючи з 2003 року, Вімблдонський турнір вигравали тільки 4 тенісиста: Роджер Федерер (2003-2007, 2009, 2012, 2017), Рафаель Надаль (2008, 2010), Новак Джокович (2011, 2014-2015, 2018-2022) та Енді Маррей (2013, 2016).

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