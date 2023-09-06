Новак Джокович поверне собі статус першої ракетки світу після завершення US Open-2023.

Сербський тенісист Новак Джокович переміг у трьох сетах представника США Тейлора Фрітца на US Open-2023 і пробився до півфіналу турніру серії Великого шолома.

Цей тріумф дозволив 36-річному спортсмену побити рекорд легендарного швейцарського тенісиста Роджера Федерера за кількістю потраплянь у півфінал турнірів серії Великого шолома, повідомляє прес-служба US Open у Твіттері.

На рахунку Джоковича 47 участей в 1/2 фіналу, у Федерера - 46. На третій сходинці за цим показником йде іспанець Рафаель Надаль - 38.

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Також варто відзначити, що після завершення Відкритого чемпіонату США серб обійде в рейтингу ATP іспанця Карлоса Алькараса і поверне собі статус першої ракетки світу. До першої гри на US Open-2023 Джокович поступався іспанцеві 20 очок в рейтингу. Але Алькарас захищає титул, а значить, більше очок набрати не може. Серб минулий US Open пропустив і зараз набирає нові бали рейтингу. Таким чином, за підсумками турніру він вже точно обжене іспанського тенісиста.

Додамо, що у півфіналі US Open-2023 Новак Джокович зіграє проти американського тенісиста Бена Шелтона.

Нагадаємо, Відкритий чемпіонат США проходить з 28 серпня по 10 вересня. Загальний призовий фонд у чоловічому одиночному розряді становить 65 мільйонів доларів. У фінальному матчі минулого року іспанець Карлос Алькарас обіграв представника Норвегії Каспера Рууда.

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