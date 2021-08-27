Українська тенісистка вперше у своїй кар'єрі обіграла Крістіну Младенович.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) пробилася до півфіналу турніру WTA 250 в Чикаго на хардовому покритті.

У чвертьфіналі зіркова українка впевнено обіграла представницю Франції Крістіну Младенович (№57 WTA). Поєдинок видався для Світоліної легким та невимушеним - 6:1, 6:0. Еліна без проблем впоралася з суперницею за два сети.

Світоліна раніше двічі поступалася Младенович, а ця звитяга стала першою.

У півфіналі українка зіграє проти своєї ровесниці зі Швеції Ребеки Петерсон (№59 WTA).

Нагадаємо, що в першому та другому колах Світоліна теж розправилася з французькими тенісистками. Спершу Еліна обіграла Клару Бюрель, а потім Фіону Ферру.

Відеоогляд поєдинку Світоліної проти Младенович оприлюднив YouTube-канал WTA.

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Автор: Артем Будрін