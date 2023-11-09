Гутцайт сам написав заяву про відставку.

Верховна Рада України проголосувала за звільнення Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Це рішення підтримали 243 народних депутати.

Гутцайт сам написав заяву про відставку з посади 8 листопада.

Як відомо, вчора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону зазначив, що відставка Гутцайта пов’язана із тим, що він був призначений президентом Національного олімпійського комітету і там "багато роботи і на цьому треба зосереджуватися". За його словами, зокрема, йдеться про те як протидіяти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

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Арахамія зазначив, що поки немає на кандидатури на посаду міністра, але це питання буде вирішено в найближчий час.

Діяльність Гутцайта на посаді міністра

Як повідомляв УНІАН, Вадим Гутцайт перебуває на посаді міністра з березня 2020 року, а на посаді президента Національного олімпійського комітету з 17 листопада 2022 року.

Гутцайт та його діяльність на посаді міністр неодноразово піддавалася критиці. Зокрема, він доволі неоднозначно висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань, подякувавши Міжнародному олімпійському комітету за проміжні рішення.

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