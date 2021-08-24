Українська спортсменка на відкритті ігор / фото twitter.com/Tokyo2020
24 серпня в Токіо відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор.
У мережі з'явилося відео, як збірна України пройшла по стадіону на церемонії відкриття Паралімпіади. Українці йшли в числі перших.
Прапор України на церемонії відкриття Ігор понесли два спортсмени: плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.
На Паралімпіаді Україну представлять 143 спортсмени. Вони виступлять в 15 видах. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).
Паралімпійські ігри в Токіо: що потрібно знати
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Ігри пройдуть без глядачів.
- Паралімпіада-2020: фото з церемонії відкриття Ігор.
- На Паралімпійських іграх буде розіграно 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.