Українську збірну на Іграх представлять 143 спортсмени.

24 серпня в Токіо відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор.

У мережі з'явилося відео, як збірна України пройшла по стадіону на церемонії відкриття Паралімпіади. Українці йшли в числі перших.

Прапор України на церемонії відкриття Ігор понесли два спортсмени: плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

На Паралімпіаді Україну представлять 143 спортсмени. Вони виступлять в 15 видах. Найбільше представництво в України в плаванні (40 спортсменів) та легкій атлетиці (32).

Паралімпійські ігри в Токіо: що потрібно знати

Паралімпіада стартувала 24 серпня і пройде до 5 вересня. Ігри пройдуть без глядачів.

Паралімпіада-2020: фото з церемонії відкриття Ігор.

На Паралімпійських іграх буде розіграно 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Автор: Антон Дудар