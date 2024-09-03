За загальною кількістю медалей українці входять до п’ятірки найкращих.

Україна за підсумками п’яти змагальних днів на Паралімпіаді-2024 у Парижі увійшла в десятку найкращих країн.

У активі української збірної - 35 нагород (5 золотих, 12 срібних, 18 бронзових). При цьому за загальною кількістю медалей українці входять до п’ятірки найкращих. Їх випереджають лише Китай (87 медалей), Велика Британія (54), США (42) та Бразилія (38).

У медальному заліку лідирує Китай (43–30–14), до топ-5 також входять: Велика Британія (29–15–10), США (13–19–10), Бразилія (12–8–18), Франція (11–10–13).

Нагадаємо, Паралімпіада-2024 у Парижі розпочалася 28 серпня та триватиме до 8 вересня. За 2 вересня Україна на Паралімпіаді завоювала 8 нагород, серед яких – дві золоті, дві срібні та чотири бронзових.

"золото" – Денис Остапченко ( плавання, 50 м, спина, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35);

"срібло" – Андрій Трусов (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S7), Ілля Яременко (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13);

"бронза" – Сергій Паламарчук (плавання, 50 м, спина, клас S3), Олексій Вірченко ( плавання, 50 м, вільний стиль, клас S13), Олександр Литвиненко (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T36), Зоя Овсій (легка атлетика, метання диска, клас F53).

Олімпіада 2024 у Парижі - результати

Збірна України посіла 22 місце в медальному заліку Олімпійських ігор-2024 у Парижі, це найкращий результат за останні 12 років. У підсумку наша команда стала володаркою трьох золотих, п'яти срібних та чотирьох бронзових медалей.

Золоті медалі Україні принесли фехтувальниці на шаблях Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова, стрибунка в висотку Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк.

Срібні медалі здобули стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок та борчиня вільного стилю Ірина Коляденко.

Володарками бронзових нагород стали фехтувальниця на шаблі Ольга Харлан, стридкиня у висоту Ірина Геращенко метальник молота Михайло Кохан та борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

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