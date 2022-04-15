15-16 квітня збірна України проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерації) проти збірної США. Матч пройде в американському Ешвіллі.
Напередодні матчу організатори змагань запустили благодійний збір коштів "TennisPlaysForPeace" ("Теніс грає заради миру") на підтримку українських громадян, які постраждали від військової агресії Росії.
Вже зібрана дуже солідна сума в розмірі 940 тисяч доларів. Про це повідомляється на офіційному акаунті турніру в Твіттері.
Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну в такий непростий для країни час.
Додамо, що збірна України зіграє проти американок не найсильнішим своїм складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушено пропускають матчі через травми.
Склад національної збірної України:
- Даяна Ястремська
- Катаріна Завацька
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
15 квітня в першому поєдинку Даяна Ястремська зіграє проти Елісон Ріск. Також в цей день свій поєдинок проведе Катаріна Завацька, яка зустрінеться з Джесікою Пегулою.
16 квітня відбудуться відразу три матчі. Ястремська зіграє проти Пегули, Завацька гратиме з Ріск, а сестри Кіченок протистоятимуть проти пари Дезі Кравчик / Шелбі Роджерс.