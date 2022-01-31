Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг після завершення Відкритого чемпіонату Австралії.
На першій сходинці зміцнилася Ешлі Барті, яка стала переможницею Australian Open-2022. Фіналістка Даніель Коллінс піднялася з 30-ї позиції на десяту, забезпечивши собі дебют в топ-10 у віці 28 років.
Кращого результату в кар'єрі досягла полька Іга Свентек, тепер вона четверта. Трохи втратили іспанки Гарбіньє Мугуруса і естонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер з Тунісу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка на першому турнірі "Великого шолома" в новому році вилетіла в третьому раунді, піднялася на дві позиції і тепер знаходиться на 15-му місці.
Читайте такожAustralian Open-2022: визначилися переможці парного жіночого розрядуЗначно поліпшили свої позиції ще дві представниці України Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд, піднявшись на 48-е місце, а Костюк відіграла 14 позицій і зараз йде 52-й у світовій класифікації.
Також у рейтингу WTA піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль і Дар'я Снігур.
А ось Даяна Ястремська і Катаріна Завацька опустилися нижче, ніж були до цього.
Рейтинг WTA
1. Ешлі Барті (Австралія, 8331)
2. Аріна Соболенко (Білорусь, 5698)
3. Барбора Крейчикова (Чехія, 5533, +1)
4. Іга Свентек (Польща, 4456, +5)
5. Кароліна Плішкова (Чехія, 4452)
6. Паула Бадоса (Іспанія, 4429)
7. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4195,-4)
8. Марія Саккарі (Греція, 4071)
9. Анетт Контавейт (Естонія, 3871,-2)
10. Даніель Коллінс (США, 3071, +20)
...
15. Еліна Світоліна (2531, +2)
48. Ангеліна Калініна (1168, +1)
52. Марта Костюк (1135, +14)
111. Леся Цуренко (644, +8)
140. Катерина Байндль (490, +9)
141. Дар'я Снігур (480, +10)
150. Даяна Ястремська (442, -6)
196. Катаріна Завацька (345, -8)
Читайте такожНеймовірний камбек: Надаль виграв Australian Open-2022, встановивши історичне досягненняВарто також відзначити падіння екс-чемпіонок Australian Open Наомі Осаки і Софії Кенін. В оновленому рейтингу японка розташувалася на 85-й позиції, американка - на 95-й. Одна з кращих тенісисток в історії Серена Вільямс втратила майже дві сотні позицій і тепер 244-а, її старша сестра Вінус взагалі в кінці п'ятої сотні.
Australian Open-2022: як виступили Українки
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходив в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- В одиночному розряді Україну представляли: Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Еліна Світоліна.
- Цуренко, Ястремська і Калініна не змогли подолати перше коло турніру.
- Костюк і Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- У парному розряді дует українок Ястремської і Костюк дійшов до третього раунді, а Людмила Кіченок, яка виступала в парі з латишкою Остапенко, вилетіла в другому раунді.
- Переможцями Australian Open-2022 стали: Ешлі Барті (жінки), Рафаель Надаль (чоловіки), Нік Кірьос і Танасі Коккінакіс (парний чоловічий розряд), Барбора Крейчикова і Катерина Синякова (парний жіночий розряд).