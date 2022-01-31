Еліна Світоліна знову повернулася в топ-15 рейтингу.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг після завершення Відкритого чемпіонату Австралії.

На першій сходинці зміцнилася Ешлі Барті, яка стала переможницею Australian Open-2022. Фіналістка Даніель Коллінс піднялася з 30-ї позиції на десяту, забезпечивши собі дебют в топ-10 у віці 28 років.

Кращого результату в кар'єрі досягла полька Іга Свентек, тепер вона четверта. Трохи втратили іспанки Гарбіньє Мугуруса і естонка Анетт Контавейт. Покинула десятку Онс Жабер з Тунісу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка на першому турнірі "Великого шолома" в новому році вилетіла в третьому раунді, піднялася на дві позиції і тепер знаходиться на 15-му місці.

Читайте такожAustralian Open-2022: визначилися переможці парного жіночого розрядуЗначно поліпшили свої позиції ще дві представниці України Ангеліна Калініна і Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд, піднявшись на 48-е місце, а Костюк відіграла 14 позицій і зараз йде 52-й у світовій класифікації.

Також у рейтингу WTA піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль і Дар'я Снігур.

А ось Даяна Ястремська і Катаріна Завацька опустилися нижче, ніж були до цього.

Рейтинг WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 8331)

2. Аріна Соболенко (Білорусь, 5698)

3. Барбора Крейчикова (Чехія, 5533, +1)

4. Іга Свентек (Польща, 4456, +5)

5. Кароліна Плішкова (Чехія, 4452)

6. Паула Бадоса (Іспанія, 4429)

7. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4195,-4)

8. Марія Саккарі (Греція, 4071)

9. Анетт Контавейт (Естонія, 3871,-2)

10. Даніель Коллінс (США, 3071, +20)

...

15. Еліна Світоліна (2531, +2)

48. Ангеліна Калініна (1168, +1)

52. Марта Костюк (1135, +14)

111. Леся Цуренко (644, +8)

140. Катерина Байндль (490, +9)

141. Дар'я Снігур (480, +10)

150. Даяна Ястремська (442, -6)

196. Катаріна Завацька (345, -8)

Читайте такожНеймовірний камбек: Надаль виграв Australian Open-2022, встановивши історичне досягненняВарто також відзначити падіння екс-чемпіонок Australian Open Наомі Осаки і Софії Кенін. В оновленому рейтингу японка розташувалася на 85-й позиції, американка - на 95-й. Одна з кращих тенісисток в історії Серена Вільямс втратила майже дві сотні позицій і тепер 244-а, її старша сестра Вінус взагалі в кінці п'ятої сотні.

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