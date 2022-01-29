Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У фінальній битві представниця Австралії в двох сетах переграла американку Даніель Коллінс (№30 WTA). Відзначимо, що в другому сеті Барті поступалася Коллінз з рахунком 1:5, але зробила неймовірний камбек і виграла матч.
Тривалість фіналу склала 1 годину 29 хвилин. Барті 10 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 3 брейк-пойнта з 5. На рахунку Коллінз 1 ейс, 2 подвійні помилки і 2 реалізованих брейк-пойнта з 4.
Australian Open. Фінал
Ешлі Барті (Австралія) – Даніель Коллінс (США) – 6:3, 7:6 (2)
Це була п'ята зустріч тенісисток, Барті здобула перемогу вчетверте.
Для австралійської тенісистки це третій титул "Великого Шолома" в кар'єрі.
Раніше Барті вигравала Ролан Гаррос-2019 і Вімблдон-2021. Ешлі стала тільки другою з нині граючих тенісисток, які вигравали "Шоломи" на всіх покриттях. Перша - Серена Вільямс.
Читайте такожAustralian Open-2022: визначилися імена фіналістів чоловічого турніруКрім того, Ешлі Барті стала першою австралійкою за 44 роки, якій вдалося здобути перемогу на домашньому турнірі "Великого шолома".
Варто також відзначити, що Ешлі Барті не програла жодного сету на Australian Open-2022. Свою подачу Барті програла лише три рази.
Шлях Барті до титулу
1-е коло - Леся Цуренко (6:0, 6:1) №119 WTA
2-е коло - Лючія Бронцетті (6:1, 6:1) №142 WTA
3-є коло - Каміла Джорджі (6:2, 6:3) №33 WTA
4-е коло - Аманда Анісімова (6:4, 6:3) №60 WTA
1/4 фіналу - Джессіка Пегула (6:2, 6:0) №21 WTA
1/2 фіналу - Медісон Кіз (6:1, 6:3) №51 WTA
Фінал - Даніель Коллінс (6:3, 7:6) №30 WTA
Чемпіон Australian Open у чоловіків визначиться завтра, 30 січня. За титул змагатимуться росіянин Данило Медведєв (2) та іспанець Рафаель Надаль (6).
Australian Open-2022: що відомо
- Перший в році турнір "Великого шолома" проходить в Мельбурні з 17 по 30 січня.
- Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці.
- Переможцями Australian Open в минулому році стали японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
- В одиночному розряді перше коло не змогли подолати українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.
- Ще дві представниці України Марта Костюк та Еліна Світоліна вилетіли на стадії 1/16 фіналу.
- Загальний призовий фонд турніру, що проходить в Мельбурні на кортах з покриттям "хард", становить $54 млн. Переможець фіналу отримає $2,875 млн, фіналіст - $1,575.