Ешлі Барті не програла жодного сету на турнірі.

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У фінальній битві представниця Австралії в двох сетах переграла американку Даніель Коллінс (№30 WTA). Відзначимо, що в другому сеті Барті поступалася Коллінз з рахунком 1:5, але зробила неймовірний камбек і виграла матч.

Тривалість фіналу склала 1 годину 29 хвилин. Барті 10 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки і реалізувала 3 брейк-пойнта з 5. На рахунку Коллінз 1 ейс, 2 подвійні помилки і 2 реалізованих брейк-пойнта з 4.

Australian Open. Фінал

Ешлі Барті (Австралія) – Даніель Коллінс (США) – 6:3, 7:6 (2)

Це була п'ята зустріч тенісисток, Барті здобула перемогу вчетверте.

Для австралійської тенісистки це третій титул "Великого Шолома" в кар'єрі.

Раніше Барті вигравала Ролан Гаррос-2019 і Вімблдон-2021. Ешлі стала тільки другою з нині граючих тенісисток, які вигравали "Шоломи" на всіх покриттях. Перша - Серена Вільямс.

Читайте такожAustralian Open-2022: визначилися імена фіналістів чоловічого турніруКрім того, Ешлі Барті стала першою австралійкою за 44 роки, якій вдалося здобути перемогу на домашньому турнірі "Великого шолома".

Варто також відзначити, що Ешлі Барті не програла жодного сету на Australian Open-2022. Свою подачу Барті програла лише три рази.

Шлях Барті до титулу

1-е коло - Леся Цуренко (6:0, 6:1) №119 WTA

2-е коло - Лючія Бронцетті (6:1, 6:1) №142 WTA

3-є коло - Каміла Джорджі (6:2, 6:3) №33 WTA

4-е коло - Аманда Анісімова (6:4, 6:3) №60 WTA

1/4 фіналу - Джессіка Пегула (6:2, 6:0) №21 WTA

1/2 фіналу - Медісон Кіз (6:1, 6:3) №51 WTA

Фінал - Даніель Коллінс (6:3, 7:6) №30 WTA

Чемпіон Australian Open у чоловіків визначиться завтра, 30 січня. За титул змагатимуться росіянин Данило Медведєв (2) та іспанець Рафаель Надаль (6).

Australian Open-2022: що відомо