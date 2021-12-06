Український каратист Станіслав Горуна вважає, що спорт поза політикою.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна пояснив, чому він їздив до Росії після початку війни на сході України.

Його цитує sport.ua.

"Люди у Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. Там пропаганда не велася, люди з Центральної Росії не особливо розуміли, що ми воюємо, вони не були в курсі подій, що відбуваються", - заявив Станіслав.

"І я не їхав ділитися досвідом з бойовиками чи військовими, я їхав працювати з дітьми. Я 18 років займаюся карате та вийшов на топовий рівень, маю певну компетентність у своєму виді спорту. Мені треба ділитися цими знаннями. Я також їздив до Австралії, Канади, Чилі. Об'їздив усю Європу - для мене це не мало політичного підтексту", - додав Горуна.

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Станіслав Горуна: досягнення

До Олімпійських ігор у Токіо 32-річний львів'янин Горуна ставав переможцем Європейських ігор-2019, Всесвітніх ігор-2017, а також дворазовим чемпіоном Європи (2011 та 2021).

На чемпіонатах світу його найвищим досягненням була бронза у 2014 році.

Також Горуна ставав переможцем Кубка світу-2014 і є п'ятикратним переможцем Прем'єр-Ліги карате.

Автор: Артем Будрін