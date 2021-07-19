Спортсмени прилетіли на Олімпійські ігри, але були змушені повернутися додому.

Шість плавців з Польщі були змушені повернутися додому після того, як вирушили на Олімпійські ігри в Токіо.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Це сталося через помилку, допущену польськими функціонерами, які примудрилися переплутати кількість спортсменів у заявці при реєстрації на Олімпіаду. Це з'ясувалося вже в Токіо.

Глава польської Федерації плавання пояснив, що помилка сталася через нестиковки в міжнародних і національних правилах.

Спортсмени, яким довелося повертатися додому, закликали до негайної відставки керівництва Федерації. Вони вважають, що чиновники не тільки вбили їхню мрію, але ще й виставили на посміховисько всю Польщу.

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Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

На Олімпіаді призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

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Автор: Антон Дудар