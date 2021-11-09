Абраменко сказав, що вітати і обіймати своїх товаришів це нормально.

Український фрістайліст, переможець зимової Олімпіади в Пхенчхані Олександр Абраменко висловився про фотографії представніків України в обіймах з російськими спортсменами.

Спортсмен поділився своєю думкою на цю тему в інтерв'ю Tribuna.com.

- Ви були в ідентичній ситуації, в якій цього літа опинилася Ярослава Магучіх через фото з росіянкою Марією Ласіцкене. Як сприйняли реакцію в Україні на цей її вчинок?

- Я в шоці від людей. Що говорити? Ніхто не зрозуміє, на жаль. Ми люди з однієї планети. Я не знаю, що нам ділити. Я не розумію, як можна до такого доводити. Зрозуміло, що у людей різні думки. Просто я за мир у всьому світі.

Читайте такожУкраїнський олімпійський чемпіон не вважає Росію агресоромПо собі можу сказати - коли ти там виграєш золото, то знаходишся в такій ейфорії, що проявляються твої справжні почуття. Ти показуєш, який ти є насправді. Коли ти вітаєш і обіймаєш своїх товаришів - це нормально. І мені без різниці, якої він національності. Він людина.

- Російська пропаганда може використовувати ці фото в інформаційній війні проти України.

- Все можливо. Але я пояснюю - коли тебе переповнюють емоції, думати важко. Ти робиш так, як відчуваєш. Зрозуміло, що в певній обстановці я ще десять разів подумаю.

- Якщо в Пекіні ви знову потрапите на один п'єдестал з росіянином, цуратися його не будете і зробите те ж саме, що і в Пхенчхані?

– Так. Ну а як? До цього можна підійти з різного боку. Зрозуміло, що він з країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато з цього приводу, все життя можна дискутувати.

Олександр Абраменко: чим він відомий

На XXIII зимових Олімпійських Іграх в Пхенчхані (Південна Корея) Україна завоювала одну медаль - золото в лижній акробатиці (Фрістайл) приніс нашій збірній саме Абраменко.

Абраменко-єдиний українець-чоловік, який вигравав золото зимових Олімпіад.

Олександр в 2019 році в США став віце-чемпіоном світу у фрістайлі.

Автор: Володимир Медяник