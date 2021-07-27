Надії України на медалі пов'язані зі спортивною гімнастикою.

28 липня на Олімпіаді-2020, яка проходить в Токіо, буде розіграно 20 комплектів медалей.

У п'ятий день боротися за медалі для української скарбнички будуть гімнасти Ілля Ковтун та Петро Пахнюк. Вони виступлять в індивідуальному багатоборстві зі спортивної гімнастики.

Також свій шлях на Олімпіаді розпочне український дзюдоїст Кеджау Ньябалі, котрий буде боротися у ваговій категорії до 90 кг. Матчі 1/4 фіналу на тенісному турнірі проведуть сестри Кіченок. Людмила та Надія зіграють тандемом проти росіянок. А українка Еліна Світоліна та італійка Каміла Джорджі між собою розіграють путівку до півфіналу в одиночному розряді.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також Ігри показують Eurosport 1 та Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом, частина змагань почнеться в нічний для України час.

Розклад трансляцій фіналів 28 липня

2:30 - 6.00. Академічне веслування. Чоловіки - двійка парна, четвірка. Жінки - двійка парна, четвірка.

4:30 - 7.05. Плавання. Чоловіки - 200 м батерфляй, 4х200 м вільним стилем. Жінки - 200 м вільним стилем, 200 м комплекс, 1500 вільним стилем.

5:00 - у цей час орієнтовно розпочне свою гру Еліна Світоліна, а також Людмила та Надія Кіченок у парному розряді.

5:30 - 11:40. Велоспорт, оброблення. Чоловіки й жінки.

9:00 - 10:00. Стрибки у воду. Синхрон, 3 м, чоловіки.

10:30 - 13:00. Регбі-7. Чоловічий фінал.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 90 кг (Кеджау Ньябалі). Жінки - 70 кг.

11:30 - 15:25. Кінний спорт. Індивідуальні виїздки.

12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шабля, команда.

13:15 - 16:00. Спортивна гімнастика. Індивідуальне багатоборство, чоловіки (Ілля Ковтун та Петро Пахнюк).

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 73 кг.

14:45 - 17:25. Баскетбол 3х3. Чоловічий і жіночий фінали.

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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Згодом Костевич у парі з Олегом Омельчуком принесла Україні бронзову медаль.

Автор: Артем Будрін