Олена Костевич, збірна з фехтування та дзюдоїсти боротимуться за медалі.

30 липня пройде сьомий змагальний день на Олімпійських Іграх в Токіо. У цей день буде розіграно 21 комплект нагород.

За нагороди боротимуться українські шпажисти (Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Анатолій Герей), які виступлять у командних змаганнях.

У стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів Олену Костевич чекає друга кваліфікація (у першій вона посіла шосте місце). Їй потрібно втриматися у вісімці найкращих, щоб потрапити у фінал.

Медалі також розігруватимуться в дзюдо, де в категорії понад 100 кг Україну представить Яків Хаммо, а в категорії 78 кг - Єлизавета Каланіна.

У боксі боротьбу за нагороду продовжить Ганна Лисенко - її чекає чвертьфінальний поєдинок. А в плаванні Михайло Романчук і Сергій Фролов вийдуть на кваліфікаційний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Владислав Бухов - на дистанції 50 метрів.

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У кваліфікації також виступлять легкоатлети Андрій Проценко (стрибки у висоту), Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Микита Нестеренко (метання диска), Ольга Голодна (штовхання ядра) і команда змішаної естафети. Анна Письменська та Вікторія Кесар розпочнуть боротьбу у кваліфікації у стрибках у воду серед дуетів.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 30 липня

2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка.

3:00 - 9:00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич).

4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки.

4:30 - 6:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с.

6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал.

7:00 - 9:25. Батут. Жінки, інд.

8:00 - 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки.

8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір.

9:30 - 15:30. Бадмінтон. Змішані пари.

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки - понад 78 кг (Єлизавета Каланіна).

12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна).

13:00 - Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м.

14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.

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Автор: Антон Дудар