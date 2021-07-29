30 липня пройде сьомий змагальний день на Олімпійських Іграх в Токіо. У цей день буде розіграно 21 комплект нагород.
За нагороди боротимуться українські шпажисти (Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Анатолій Герей), які виступлять у командних змаганнях.
У стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 25 метрів Олену Костевич чекає друга кваліфікація (у першій вона посіла шосте місце). Їй потрібно втриматися у вісімці найкращих, щоб потрапити у фінал.
Медалі також розігруватимуться в дзюдо, де в категорії понад 100 кг Україну представить Яків Хаммо, а в категорії 78 кг - Єлизавета Каланіна.
У боксі боротьбу за нагороду продовжить Ганна Лисенко - її чекає чвертьфінальний поєдинок. А в плаванні Михайло Романчук і Сергій Фролов вийдуть на кваліфікаційний заплив на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а Владислав Бухов - на дистанції 50 метрів.
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У кваліфікації також виступлять легкоатлети Андрій Проценко (стрибки у висоту), Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Микита Нестеренко (метання диска), Ольга Голодна (штовхання ядра) і команда змішаної естафети. Анна Письменська та Вікторія Кесар розпочнуть боротьбу у кваліфікації у стрибках у воду серед дуетів.
Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.
Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний в тому числі на медіасервісі MEGOGO.
Розклад фіналів 30 липня
2:45 - 4:55. Академічне веслування. Чоловіки - одиночка, вісімка. Жінки - одиночка, вісімка.
3:00 - 9:00. Кульова стрільба. Жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич).
4:00 - 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Чоловіки, жінки.
4:30 - 6:10. Плавання. Чоловіки - 200 м спина, 200 м комплекс. Жінки - 200 м брас, 100 м в/с.
6:00 - 14:00. Теніс. Чоловіки, парний фінал.
7:00 - 9:25. Батут. Жінки, інд.
8:00 - 11:00. Веслування на байдарках і каное. К-1 слалом, чоловіки.
8:45 - 11:20. Стрільба з лука. Жіночий індивідуальний турнір.
9:30 - 15:30. Бадмінтон. Змішані пари.
11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - понад 100 кг (Яків Хаммо). Жінки - понад 78 кг (Єлизавета Каланіна).
12:30 - 14:40. Фехтування. Чоловіча шпага, команда (Україна).
13:00 - Легка атлетика. Чоловіки - 10 000 м.
14:00 - 16:10. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
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За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук. Четверту нагороду для України завоював плавець Михайло Романчук.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.