Марина Бех-Романчук виступить у фіналі, Жан Беленюк розпочне свій шлях на Олімпіаді, а Алла Черкасова побореться за бронзу.

3 серпня на Олімпіаді в Токіо буде розіграно 28 комплектів медалей у восьми видах спорту.

Марина Бех-Романчук виступить у фіналі в секторі для стрибків у довжину. А Алла Черкасова у вільній боротьбі проведе поєдинок за бронзову медаль. Дмитро Янчук і Павло Алтухов виступлять у півфіналі в заїзді каное-двійок, а якщо пройдуть далі, то в цей же день на них чекає і фінал. А спортивний гімнаст Петро Пахнюк змагатиметься у фіналі на паралельних брусах.

У греко-римській боротьбі 2 серпня на Олімпіаді стартують Жан Беленюк і Парвіз Насібов, а у вільній - Ірина Коляденко. Марта Федіна та Анастасія Савчук продовжать виступ у дуеті в артистичному плаванні. А легкоатлети Сергій Смелик (біг на 200 метрів), Тетяна Мельник (біг на 400 метрів) та Ігор Мусієнко (штовхання ядра) стартують у кваліфікації.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

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Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 3 серпня

3:00 - Легка атлетика. Чоловіки - 400 м/б. Жінки - стрибки в довжину (Марина Бех-Романчук).

3:30 - 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов / Дмитро Янчук). Жінки - К-1200 м, К-2500 м.

7:00 - 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг.

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіків і Nacra 17.

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки.

9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Чоловіки - командний спринт, жіноча гонка переслідування.

11:00 - 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг.

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - бруси (Петро Пахнюк), перекладина. Жінки - колода.

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 68 кг (Алла Черкасова). Греко-римська боротьба - 77 кг, 97 кг.

13:00 - Легка атлетика. Чоловіки - жердина. Жінки - 200 м, 800 м, молот.

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109 кг.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Антон Дудар