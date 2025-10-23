Літня Олімпіада в Австралії запланована на 2032 рік.

Під час Олімпійських ігор в Австралії у 2032 році змагання з веслування, ймовірно, проводитимуть в річці, де водяться крокодили. Про це повідомляє австралійське видання ABC.

Річка Фіцрой в районі міста Рокгемптон, штат Квінсленд, була запропонована для проведення змагань з веслування на Олімпіаді-2032 у березні цього року, але це рішення викликало негативну реакцію з боку міжнародних та національних спортивних організацій.

Цього тижня стало відомо, що річка пройшла початкову перевірку на відповідність стандартам, проведену Незалежним органом з інфраструктури та координації Олімпійських Ігор.

"Фактично, тепер у нас є зелене світло для веслування у 2032 році. Усі дані вже зібрані — більше немає жодних перешкод для проведення тут веслування", – заявив сенатор від штату Квінсленд Метт Канаван.

Як зазначає ABC, проведена перевірка стосувалася "технічних" характеристик річки, як от швидкість течії та глибина русла. Тим часом Всесвітня федерація веслування проводить власну перевірку технічну річки, ці результати ще не оголошені.

Прем'єр-міністр Квінсленду Девід Крісафуллі раніше заявляв, що ситуація з популяцією крокодилів також буде врахована під час оцінки річки.

Річка Фіцрой має неоднозначу репутацію. З одного боку, на ній давно тренується австралійська збірна з веслування, а з іншого боку – у ній справді водяться крокодили. Теоретично веслувальники з крокодилами перетинатися не повинні, адже крокодили мешкають ближче до гирла річки, а веслувальна зона знаходиться значно вище за течією біля міста Рокгемптон у водосховищі, відокремленому від нижньої частини течії невеликою греблею. Ну зовсім невеликою греблею.

