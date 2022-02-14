На Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого представники збірної України боротимуться за медалі у стрибках з трампліну та біатлоні.
У фігурному катанні наша Анастасія Шаботова виступить в короткій програмі і якщо потрапить в число 25-и найкращих, то 17 лютого буде боротися за медалі в довільній програмі.
Також 15 лютого відбудеться кваліфікація у фристайлі, де в України три олімпійці, включаючи зіркового Олександра Абраменка.
Розклад українців на Олімпіаді-2022 15 лютого
8:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета. Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний)
10:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Стрибки з трампліну. Індивідуальна першість - Дмитро Мазурчук
12:00. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма - Анастасія Шаботова
13.00. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Чоловіки. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні проходять з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Поточний медальний залік за цим посиланням.
- На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. В Пекіні збірна України медалей поки що не виборола. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх вісім медалей: три золоті, одну срібну та чотири бронзові.