В цей день буде розіграно дев'ять комплектів медалей у семи видах спорту.

На Олімпійських іграх у Пекіні 15 лютого представники збірної України боротимуться за медалі у стрибках з трампліну та біатлоні.

У фігурному катанні наша Анастасія Шаботова виступить в короткій програмі і якщо потрапить в число 25-и найкращих, то 17 лютого буде боротися за медалі в довільній програмі.

Також 15 лютого відбудеться кваліфікація у фристайлі, де в України три олімпійці, включаючи зіркового Олександра Абраменка.

Розклад українців на Олімпіаді-2022 15 лютого

8:30. Біатлон. Чоловіки. Естафета. Збірна України (Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний)

10:00. Лижне двоборство. Чоловіки. Стрибки з трампліну. Індивідуальна першість - Дмитро Мазурчук

12:00. Фігурне катання. Жінки. Коротка програма - Анастасія Шаботова

13.00. Фристайл. Лижна акробатика. Кваліфікація. Чоловіки. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк

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