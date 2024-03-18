Валуєв вкрай обурився тим, що Макрон звернувся із закликом до припинення вогню тільки до Росії, а не до України і не до Ізраїлю.

Ексчемпіон світу з боксу, а нині депутат Держдуми РФ, росіянин Микола Валуєв різко висловився щодо пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона припинити вогонь на час проведення Олімпійських ігор у Парижі.

Як пише Sport24, Валуєв вкрай обурився тим, що Макрон звернувся із закликом до припинення вогню тільки до Росії, а не до України і не до Ізраїлю.

"Він закликав тільки Росію? А чому він цього не запропонував Україні, Ізраїлю? Чого варті слова жабоїда, який погрожує відправити своїх солдатів вбивати росіян? Безглузда пропозиція!", - заявив Валуєв.

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Раніше Макрон пообіцяв попросити Росію припинити військові дії в Україні на час Олімпіади-2024 у Парижі.

Заяви Макрона про Олімпіаду

Президент Франції Еммануель Макрон, пояснюючи ставлення Парижа до майбутньої ходи російських спортсменів-олімпійців під білим прапором на Олімпіаді-2024, заявив, що слід провести межу між Кремлем і звичайними росіянами.

Він зазначив, що Франція слідуватиме рішенню Олімпійського комітету, але ретельно відстежуватиме виступи росіян, щоб ніхто зі спортсменів не скористався цією ситуацією.

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