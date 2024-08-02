Вирішальний старт відбудеться 4 серпня.

Українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно подолали кваліфікацію Олімпійських ігор-2024 у змаганнях зі стрибків у висоту. Натоімість ще одна представниця України Юлія Левченко припинила виступи на Іграх.

Магучіх з першої спроби взяла дві висоти - 1,92, 1,95 метра і без проблем подолала кваліфікаційний етап. У свою чергу Геращенко з першої спроби підкорила позначки 1,83, 1,88 і лише з другої 1,92 та 1,95. Для неї цей результат став найкращим у сезоні.

Додамо, що фінал змагань зі стрибків у висоту на ОІ-2024 відбудеться 4 серпня. Початок - о 20:30 за київським часом.

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Як відомо, незадовго до старту Олімпійських Ігор Ярослава Магучіх побила світовий рекорд болгарки Стефки Костадинової, який тримався 37 років, взявши висоту 2,10 метра.

Тим часом українець Михайло Кохан подолав відбір до фіналу ОІ-2024 у змаганнях з метання молота. У другій спробі він показав олімпійський норматив — 77,42 метра. ФІнал у цій дисципліні так само відбудеться 4 серпня.

Олімпіада-2024 - останні новини

Напередодні збірна України завоювала перше срібло на Олімпіаді в Парижі. Сергій Куліш посів друге місце у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох позицій з 50 м.

Куліш змагався з китайцем Лю Юкуном. Останній і став переможцем з результатом 463, 6 бала. Українець із 461,3 балами фінішував другим.

Раніше українська фехтувальниця Ольга Харлан завоювала "бронзу" на Олімпіаді в Парижі. Завдяки успіху вона вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у кар'єрі.

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