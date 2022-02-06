Українська біатлоністка Дар'я Блашко заразилася COVID-19 на Олімпіаді у Пекіні.
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Блашко здала два поспіль позитивні тести на коронавірусну інфекцію. Дар'я вирушила на самоізоляцію і точно пропустить індивідуальну гонку 7 лютого.
Для виходу з режиму ізоляції потрібно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години. Також на самоізоляції перебуває Олена Білосюк. До Пекіна вилетіла Анастасія Меркушина, яка була запасною у збірній України.
Жіноча естафета на Олімпіаді запланована на 16 лютого.
7 лютого об 11:00 пройде індивідуальна гонка, де Україну представлять Валя Семеренко, Ірина Петренко та Юлія Джима.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
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- Результати всіх змагань Олімпіади за 5 лютого тут.