Дар'я Блашко здала позитивний тест на ковід.

Українська біатлоністка Дар'я Блашко заразилася COVID-19 на Олімпіаді у Пекіні.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Блашко здала два поспіль позитивні тести на коронавірусну інфекцію. Дар'я вирушила на самоізоляцію і точно пропустить індивідуальну гонку 7 лютого.

Для виходу з режиму ізоляції потрібно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години. Також на самоізоляції перебуває Олена Білосюк. До Пекіна вилетіла Анастасія Меркушина, яка була запасною у збірній України.

Жіноча естафета на Олімпіаді запланована на 16 лютого.

7 лютого об 11:00 пройде індивідуальна гонка, де Україну представлять Валя Семеренко, Ірина Петренко та Юлія Джима.

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