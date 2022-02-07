Збірна України поки що без нагород.

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився третій день змагань. 7 лютого було розіграно 9 комплектів медалей в 7 видах спорту.

Збірна Швеції очолює медальний залік, маючи всього три медалі. Проте в них всі нагороди найвищої проби. Збірна олімпійського комітету Росії має 7 медалей (по дві золоті й бронзові та три срібні). Замикають топ-3 Нідерланди.

Станом на цю мить 17 країн виграли щонайменше одну медаль. Збірна України в це число поки що не входить.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

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Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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