На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився третій день змагань. 7 лютого було розіграно 9 комплектів медалей в 7 видах спорту.
Збірна Швеції очолює медальний залік, маючи всього три медалі. Проте в них всі нагороди найвищої проби. Збірна олімпійського комітету Росії має 7 медалей (по дві золоті й бронзові та три срібні). Замикають топ-3 Нідерланди.
Станом на цю мить 17 країн виграли щонайменше одну медаль. Збірна України в це число поки що не входить.
На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
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Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.