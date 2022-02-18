Норвегія показує фантастичні результати на ОІ-2022.

Завершилися змагання 14-го дня зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У п'ятницю, 18 лютого, було розіграно шість комплектів медалей у чотирьох видах спорту.

Лідирує в загальному заліку Норвегія, яка оновила рекорд за кількістю виграних золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. У Пекіні-2022 норвежці завоювали 15 золотих нагород. Також в активі команди 8 срібних та 11 бронзових.

На другій позиції йде Німеччина з 10 золотими нагородами, 7 срібними і 5 бронзами. Трійку лідерів заліку замикає США, в активі якої 8 золотих нагород, 8 срібних і 5 бронзових. У топ-5 медальної таблиці Олімпіади також входять Китай (8-4-2) і Нідерланди (7-5-4).

Україна з однією срібною медаллю в активі займає 23-у позицію.

Олімпійські ігри 2022. Медальний залік після 14-го дня, 18 лютого

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