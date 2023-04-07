Російський боєць продовжує потрапив у черговий скандал.

Відомий боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олександр Ємельяненко у стані алкогольного сп'яніння влаштував дебош у приміщенні російського аеропорту.

Як розповіла блогерка Анна Данилова, яка летіла з ним тим же літаком, 41-річний спортсмен справив малу нужду прямо в залі по дорозі на посадку, за що отримав претензії від співробітників безпеки.

"Це був рейс "Уральських авіаліній". Є перехід, коли ви йдете із залу очікування до автобуса. Я йду по сходах і чую, охоронець запитує: "Чоловіче, а що ви там робили? Я тільки що бачив, як ви справили тут нужду". Я спочатку навіть не зрозуміла, хто це, тому що в боксі не розбираюся.

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Поки чекали співробітників поліції, всі стояли в автобусі з відкритими дверима і слухали цю розбірку. Йому каже охоронець: "Ви там помочилися, так не можна. Зараз ви заплатите штраф". А він відповідає йому: "Іди ти на**й, я тебе зараз поб'ю" і заходить в автобус", - розповіла дівчина.

Свідок інциденту зазначила, що на місце викликали поліцейських, але з рейсу Ємельяненка не зняли. Більш того, замість штрафу і покарання, співробітники поліції влаштували імпровізовану фотосесію з бешкетником.

"Прийшли співробітники поліції, вивели його з автобуса. Почалася якась мила бесіда, вони перевірили документи і почали з ним фотографуватися, а після фотосесії відпустили.

Я в шоці: боксер нахуліганив, а поліція з ним фоткається. О 19:00 мали вилетіти, але затримали нас. 20 хвилин стояли в автобусі, мерзли.

Якби це була звичайна людина, думаю, його б затримали. А коли популярний, можна все", - додала дівчина.

Нагадаємо, що Олександр Ємельяненко провів в ММА 38 боїв, в яких здобув 28 перемог (20 з них - нокаутом), один поєдинок завершив внічию і дев'ять разів програв.

У 2015 році спортсмен був засуджений на 4,5 роки позбавлення волі за зґвалтування. У жовтні 2016 року був умовно-достроково звільнений, після чого продовжив кар'єру.

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