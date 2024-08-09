Він переміг супротивника з рахунком 7:0.

Колишній спортсмен збірної України з греко-римської боротьби Семен Новіков, виборов перше золото для Болгарії на Олімпіаді-2024.

Як повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024, у фіналі змагань з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 він переміг іранця Алірезу Мохмадіпіані з рахунком 7:0.

Хоча Новіков виступав за іншу країну, він все ж наголосив, що відчуває себе українцем.

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"Я народився в Україні, я відчуваю себе українцем. Якщо я змінив громадянство, це не означає, що я від того не українець. Моя сімʼя живе в Україні. Мої друзі живуть в Україні, захищають Україну. Я як можу, так і допомагаю їм", - йдеться у заяві виданню "Трибуна".

За даними "Суспільного", Новіков змінив громадянство на початку 2023 року. Жан Беленюк готував його собі на заміну, але через розбіжності з Федерацією греко-римської боротьби та тренерським штабом збірної, Новіков вирішив виступати за іншу країну.

Змагання із греко-римської боротьби

Як повідомляв УНІАН, Парвіз Насібов завоював для України третє "срібло" на ОІ-2024. У фінальному матчі (вага до 67 кг) український борець поступився іранцю Саїду Есмаїлю Лейвесі.

Українець Жан Беленюк став бронзовим призером Олімпійських ігор-2024 у Парижі. У поєдинку за третє місце у змаганнях із греко-римської боротьби (вага до 87 кг) українець здолав поляка Аркадіуша Кулініча.

Цей поєдинок став для 33-річного Беленюка останнім у кар'єрі.

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