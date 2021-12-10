Магнус Карлсен продовжує світове домінування.

У Дубаї завершився матч за звання чемпіона світу з шахів між норвежцем Магнусом Карлсеном і росіянином Яном Непомнящим.

31-річний скандинав впевнено обіграв свого ровесника з Росії. Магнус достроково захистив свою шахову корону. В 11-й партії Карлсен здобув четверту перемогу, яка забезпечила йому тріумф.

Карлсен виграв шосту, восьму, дев'яту та одинадцяту партії, а решта завершилися внічию. З рахунком 7,5 на 3,5 чинний чемпіон захистив титул за три партії до кінця матчу. Непомнящий жодного разу не переміг.

Карлсен - чинний чемпіон світу з 2013 року, коли він переграв індійського гросмейстера Вішванатана Ананда. Потім норвежець успішно захищав титул у матчі проти того ж Ананда, а також проти росіянина Сергія Карякіна та американця Фабіано Каруани.

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Карлсен - Непомнящий: що потрібно знати

Матч за звання чемпіона світу з шахів-2021 розпочався 24 листопада і мав складатися з 14 партій, проте все вирішилося достроково.

Чинний чемпіон світу Карлсен вп'яте захистив титул чемпіона світу, а Непомнящий вперше отримав право зіграти в чемпіонському поєдинку. Росіянин отримав право зустрітися з норвежцем, перемігши на турнірі претендентів.

Автор: Артем Будрін