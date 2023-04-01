У ніч на 31 березня від отриманих травм в бою в госпіталі помер майстер спорту з боксу Віталій Мерінов. У героя залишилася дружина і дворічна дочка.
Трагічну новину повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Непоправна втрата для Івано-Франківської громади. Вночі від отриманих травм в бою у госпіталі помер Віталій Меринов.
Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять Герою", - повідомив Марцінків на своїй сторінці в Фейсбуці.
32-річний спортсмен пішов на фронт у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Під час одного з боїв він отримав осколкове поранення в ногу, але відновився і повернувся назад на фронт.
Віталій Мерінов був чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу та чемпіоном України з універсального бою.
Також Віталій був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом мерії минулого скликання.
У 2014 році він брав участь в АТО у складі Національної гвардії України.