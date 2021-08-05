Людмила Лузан виграла бронзу / фото REUTERS
Відбулася церемонія нагородження призерок у змаганнях з веслування на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
У цій дисципліні бронзу Україні принесла Людмила Лузан.
Вона показала результат 47,034. Відставання від лідера склало + 1,102.
Золото - у американки Невін Гаррісо, срібло - у Лоуренс Вінсент-Лапуан з Канади.
"Це моя перша Олімпіада. Впевнена, що попереду на мене ще чекають золоті нагороди. У мене буде ще одна дистанція на 500 м - моя коронна. Я не збираюся зупинятися, буду боротися за перемогу в двійці. Не можу повірити в те, що я в трійці найсильніших спортсменів на Олімпійських іграх. Це моя мрія", - сказала Лузан.
Медаль Людмили Лузан: факти
- Дворазова чемпіонка Європи Лузан завоювала свою першу олімпійську медаль у кар'єрі.
- Для України це 12-а медаль Олімпіади в Токіо і 9-а бронзова.
- Лузан увійшла до числа перших призерок Олімпіади в жіночому каное-спринті. Ця дисципліна вперше з'явилася на ОІ.