Відбулася церемонія нагородження призерок у змаганнях з веслування на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

У цій дисципліні бронзу Україні принесла Людмила Лузан.

Вона показала результат 47,034. Відставання від лідера склало + 1,102.

Золото - у американки Невін Гаррісо, срібло - у Лоуренс Вінсент-Лапуан з Канади.

"Це моя перша Олімпіада. Впевнена, що попереду на мене ще чекають золоті нагороди. У мене буде ще одна дистанція на 500 м - моя коронна. Я не збираюся зупинятися, буду боротися за перемогу в двійці. Не можу повірити в те, що я в трійці найсильніших спортсменів на Олімпійських іграх. Це моя мрія", - сказала Лузан.