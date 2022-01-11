Сербу загрожує 12 місяців ув'язнення.

Перша ракетка світу Новак Джокович дав хибну інформацію про себе в анкеті для в'їзду до Австралії. Сербський тенісист вказав неправдиві дані, зокрема він повідомив, що не бував у інших країнах за останні 14 днів.

Як з'ясувалося, Джокович збрехав. За цей період він літав з Сербії до Іспанії.

Австралійське видання The Age зазначає, що Джоковичу загрожує до 12 місяців позбавлення волі, тому що неправдива інформація при в'їзді до країни є криміналом.

Новак свою вину заперечує: каже, що він не заповнював анкету, а цим займався керівний орган з тенісу в Австралії. Компетентні органи вже вивчають, як у документах з'явилася невідповідність.

Нагадаємо, що серб виграв у суді справу про депортацію з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу й тепер готується до Australian Open-2022.

Джоковича все ще можуть депортувати з Австралії, адже таким правом володіє міністр імміграції країни.

Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії