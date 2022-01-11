Перша ракетка світу Новак Джокович дав хибну інформацію про себе в анкеті для в'їзду до Австралії. Сербський тенісист вказав неправдиві дані, зокрема він повідомив, що не бував у інших країнах за останні 14 днів.
Як з'ясувалося, Джокович збрехав. За цей період він літав з Сербії до Іспанії.
Австралійське видання The Age зазначає, що Джоковичу загрожує до 12 місяців позбавлення волі, тому що неправдива інформація при в'їзді до країни є криміналом.
Новак свою вину заперечує: каже, що він не заповнював анкету, а цим займався керівний орган з тенісу в Австралії. Компетентні органи вже вивчають, як у документах з'явилася невідповідність.
Нагадаємо, що серб виграв у суді справу про депортацію з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу й тепер готується до Australian Open-2022.
Джоковича все ще можуть депортувати з Австралії, адже таким правом володіє міністр імміграції країни.
Новак Джокович: скандал з в'їздом до Австралії
- 34-річний серб публічно виступає проти вакцинації від ковіду. Спершу йому надали медичний виняток (відлучення від вакцинації проти COVID-19) й дозволили брати участь на турнірі Australian Open-2022 без щеплення. Джокович буцімто надав аргументи, що його не можна вакцинувати.
- Організатори турніру Australian Open-2022 хоч і зробили медичний виняток для Новака, але уряд Австралії виступив проти такої "поблажки" і депортував серба з країни. Проте Джокович подав апеляцію та виграв суд.
Раніше організатори Відкритого чемпіонату Австралії заявили, що в турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Зокрема, тенісистку з Росії не пустили на Australian Open через те, що вона вакцинувалася "Спутником V".
Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Australian Open. Перший в році турнір "Великого шолома" відбудеться в Мельбурні з 17 по 30 січня.