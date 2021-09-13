Вперше з лютого 2020 року українка опинилася в четвірці найкращих у світі.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поліпшила свою позицію в рейтингу WTA після US Open.

В оновленій світовій класифікації українка піднялася з п'ятого на четверте місце.

У попередній раз Світоліна займала місце в четвірці найкращих у світі ще в лютому 2020 року.

Нагадаємо, що найвищим рейтингом Світоліної в кар'єрі є третє місце.

Що стосується інших українок у топ-100 світового рейтингу, то Даяна Ястремська опустилася на дві позиції й тепер займає 53-е місце, Марта Костюк втратила одну позицію (56-е місце), а Ангеліна Калініна встановила персональний рекорд (плюс 12 місць і 64-а позиція).

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Лідерство у світовому рейтингу у жінок зберігає австралійка Ешлі Барті.

Еліна Світоліна: результати в сезоні

У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - наприкінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.

До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті та Майамі.

На турнірах "Великого шолому" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.

Також Світоліна виступила на Олімпійських іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.

Автор: Антон Дудар