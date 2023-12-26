Експертна комісія НОК України назвала найкращих спортсменів та тренерів за підсумками 2023 року. Рейтинг має такий вигляд:
- "Найкращою спортсменкою 2023 року" стала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).
- "Найкраща тренерка 2023 року" – Тетяна Степанова – особиста тренерка Ярослави Магучіх.
- "Найкращим юним спортсменом 2023 року" визнано Олександра Желтякова – дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 м на спині.
- "Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року" став Олександр Кулик – особистий тренер Олександра Желтякова.
Ярослава Магучіх - досягення
Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 з рекордом сезону. Нашій спортсменці підкорилася висота 2,03 метра. 21-річна українка подолала планку в другій спробі планку і встановила новий рекорд сезону в світі. Відзначимо, що Магучіх вдруге поспіль завоювала головний приз легкоатлетичної серії.
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У поточному сезоні Діамантової ліги Ярослава Магучіх також тричі вигравала золоті нагороди (Рабат, Сямень і Брюссель) і двічі бронзу (Лозанна і Монако).