Титул найкращої спортсменки року здобула чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Експертна комісія НОК України назвала найкращих спортсменів та тренерів за підсумками 2023 року. Рейтинг має такий вигляд:

"Найкращою спортсменкою 2023 року" стала Ярослава Магучіх – чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту).

"Найкраща тренерка 2023 року" – Тетяна Степанова – особиста тренерка Ярослави Магучіх.

"Найкращим юним спортсменом 2023 року" визнано Олександра Желтякова – дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу на дистанціях 100 та 200 м на спині.

"Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року" став Олександр Кулик – особистий тренер Олександра Желтякова.

Ярослава Магучіх - досягення

Українка Ярослава Магучіх виграла фінал Діамантової ліги-2023 з рекордом сезону. Нашій спортсменці підкорилася висота 2,03 метра. 21-річна українка подолала планку в другій спробі планку і встановила новий рекорд сезону в світі. Відзначимо, що Магучіх вдруге поспіль завоювала головний приз легкоатлетичної серії.

Відео дня

У поточному сезоні Діамантової ліги Ярослава Магучіх також тричі вигравала золоті нагороди (Рабат, Сямень і Брюссель) і двічі бронзу (Лозанна і Монако).

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