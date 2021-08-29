Погодні умови суттєво вплинули на підсумкові результати.

Гонка Гран-прі Бельгії все ж таки відбулася, але до останнього нічого не було відомо з огляду на жахливі погодні умови. Організатори наважилися провести гонитву після тригодинної паузи, але вона вийшла в скороченому форматі.

Ця гонка вийшла найкоротшою в історії Формули-1 - спортсмени подолали лише 14 км. Попередній рекорд належав Гран-прі Австралії, коли в 1991 році пілоти проїхали 52 км.

Гонка розпочалася за машиною безпеки. Проте після двох кіл організатори викинули червоні прапори.

Топ-10 отримає тільки половину очок, адже боліди не подолали всю дистанцію. Макс Ферстаппен, який отримав 12,5 очок, виграв Гран-прі Бельгії. У трійку також потрапили Джордж Расселл (9 очок) і Льюїс Хемілтон (7,5 очок).

Гран-прі Бельгії: топ-10

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 3 кола

2. Джордж Расселл ("Вільямс") +2,198

3. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +3,518

4. Даніель Ріккардо ("Макларен") +5,951

5. Себастьян Феттель ("Астон Мартін") +7,894

6. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") +10,275

7. Естебан Окон ("Альпін") +11,791

8. Шарль Леклер ("Феррарі") +13,217

9. Ніколас Латіфі ("Вільямс") +15,634

10. Карлос Сайнс ("Феррарі") +16,961

Формула-1: результати сезону

Льюїс Хемілтон продовжує лідирувати. У нього 202,5 очки, а у Макса Ферстаппена - 199,5. У трійці також Ландо Норріс з "Макларену" (113 очок).

У Кубку конструкторів у "Мерседеса" 310,5 очок, у "Ред Булл" - 303,5, а у "Макларена" - 169.

Наступний етап - Гран-прі Нідерландів - пройде 5 вересня.

Автор: Артем Будрін