Калініна провела на корті у напруженій боротьбі майже чотири години.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна провела драматичний поєдинок у 1/4 фіналу турніру WTA 1000, котрий на даний момент відбувається на тенісних кортах італійського Риму. Вона зустрічалася з бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю.

Суперниця українки перебуває на 15 сходинці світового рейтингу, у той час як Калініна розташувалася на 47 позиції. Букмекери віддавали перевагу саме Хаддад.

У першому сеті українка вела в рахунку 4:0, однак бразилійка змогла вирівняти гру до 6:6. У тайм-брейку Калініна посипалася і програла його з рахунком 2:7.

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Другий сет також дійшов до рахунку 6:6, але у цьому випадку у тайм-брейку Ангеліна взяла верх над опоненткою з рахунком 8:6. Третя партія вже завершилася швидше, навіть не зважаючи на перерву через дощ. Калініна у ньому дотиснула Хаддад і перемогла у матчі.

Загалом поєдинок тривав три години 41 хвилину. Поки це найтриваліший матч сезону.

WTA 1000, чвертьфінал

Рим, Італія. Ґрунт

Беатріс Хаддад Майя – Ангеліна Калініна – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6

Для українки вихід до півфіналу на турнірі рівня WTA 1000 став першим у кар’єрі.

У півфіналі турніру Калініна зустрінеться 19 травня з представницею Російської Федерації Веронікою Кудерметовою, котра іде на 12 сходинці рейтингу WTA. Раніше вони двічі зустрічалися: обоє мають в активі по одній перемозі. Зокрема у лютому 2023-го року сильнішою була саме Ангеліна.

Відзначимо, що Калініна була не єдиною представницею України на кортах Риму. Даяна Ястремська та Еліна Світоліна вилетіли у першому колі основної сітки (1/64 фіналу), а Марта Костюк та Леся Цуренко покинули турнір на етапі третього раунду (1/16 фіналу).

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