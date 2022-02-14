Українські біатлоністи 15 лютого вийдуть на старт естафети.

Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону оголосив склад команди на естафетну гонку Олімпіади-2022.

Керманич "жовто-синіх" Юрай Санітра у коментарі "Суспільному" повідомив, що перший відрізок 7,5 км побіжить Богдан Цимбал, далі - Артем Прима та Антон Дудченко, а фінішером буде капітан Дмитро Підручний.

В такому порядку українські біатлоністи бігтимуть естафету вперше у сезоні. У запасі залишився Артем Тищенко.

15 лютого о 08:30 за київським часом розпочнеться естафетна гонка. Змагання перенесли з 11:00 на 08:30 через мороз. Очікується, що пізніше може бути похолодання до -18 градусів, тому гонку проведуть раніше, щоб уникнути несприятливих погодних умов.

Україна отримала шостий стартовий номер. Загалом на дистанцію вийде 21 збірна.

Нагадаємо, що Підручний та Прима кваліфікувалися у масстарт, який пройде 18 лютого.

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