Тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону оголосив склад команди на естафетну гонку Олімпіади-2022.
Керманич "жовто-синіх" Юрай Санітра у коментарі "Суспільному" повідомив, що перший відрізок 7,5 км побіжить Богдан Цимбал, далі - Артем Прима та Антон Дудченко, а фінішером буде капітан Дмитро Підручний.
В такому порядку українські біатлоністи бігтимуть естафету вперше у сезоні. У запасі залишився Артем Тищенко.
15 лютого о 08:30 за київським часом розпочнеться естафетна гонка. Змагання перенесли з 11:00 на 08:30 через мороз. Очікується, що пізніше може бути похолодання до -18 градусів, тому гонку проведуть раніше, щоб уникнути несприятливих погодних умов.
Україна отримала шостий стартовий номер. Загалом на дистанцію вийде 21 збірна.
Нагадаємо, що Підручний та Прима кваліфікувалися у масстарт, який пройде 18 лютого.
Олімпіада-2022: головне
- Українські біатлоністки непогано виступили в індивідуальній гонці. А ось біатлоністи не змогли порадувати.
- У змішаній естафеті Україна посіла 13-ту позицію.
- Також наші біатлоністки брали участь в гонці переслідування. Юлія Джима посіла 13-е місце, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко фінішували відповідно на 25-й та 55-й позиціях.
- Наші чоловіки в гонці переслідування виступили краще: одразу троє потрапили в топ-25.