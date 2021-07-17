Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№95 WTA) пробилася до фіналу турніру WTA 250 в Будапешті.
У півфіналі 24-річна українка здолала другу сіяну на цих змаганнях Даніель Коллінс (№49 WTA). Представниця США не змогла дограти поєдинок через травму - вона капітулювала у другому сеті.
Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) - 7:6(5), 4:1 (відмова)
Це вже 14-а поспіль перемога для Ангеліни, котра перебуває у відмінному тонусі. В липні вона вже виграла два титули ITF - у Контрексевілі та Монпельє.
У фіналі Калініну чекає гідна суперниця. За трофей українка посперечається з Юлією Путінцевою, котра представляє Казахстан і є 42-ю ракеткою у світовому рейтингу. Для Калініної це буде перший у кар'єрі фінал на рівні WTA.
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