Ангеліна Калініна за крок до того, щоб завоювати черговий трофей у цьому році.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№95 WTA) пробилася до фіналу турніру WTA 250 в Будапешті.

У півфіналі 24-річна українка здолала другу сіяну на цих змаганнях Даніель Коллінс (№49 WTA). Представниця США не змогла дограти поєдинок через травму - вона капітулювала у другому сеті.

Ангеліна Калініна (Україна) - Даніель Коллінс (США) - 7:6(5), 4:1 (відмова)

Це вже 14-а поспіль перемога для Ангеліни, котра перебуває у відмінному тонусі. В липні вона вже виграла два титули ITF - у Контрексевілі та Монпельє.

У фіналі Калініну чекає гідна суперниця. За трофей українка посперечається з Юлією Путінцевою, котра представляє Казахстан і є 42-ю ракеткою у світовому рейтингу. Для Калініної це буде перший у кар'єрі фінал на рівні WTA.

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Автор: Артем Будрін