23 липня на Олімпійських Іграх в Токіо виступили перші українські спортсмени. У боротьбу за нагороди вступили лучники, які провели кваліфікаційні раунди.
Про це повідомив офіційний сайт НОК України.
У стрільбі з лука Україну представляють чотири спортсмени: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.
Найкращий результат показала Марченко, яка в сумі набрала 635 очок і посіла 35-е місце з 64 спортсменів. У Січенікової - 623 очки (41-е місце), а у Павлової - 631 (54-е).
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Відзначимо, що в кваліфікації визначався посів спортсменок.
"Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Але ми не опускаємо руки та налаштовуємося на виступ в команді", - зазначила Марченко.
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