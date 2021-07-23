Лучники почали змагатися ще до офіційної церемонії відкриття Ігор.

23 липня на Олімпійських Іграх в Токіо виступили перші українські спортсмени. У боротьбу за нагороди вступили лучники, які провели кваліфікаційні раунди.

Про це повідомив офіційний сайт НОК України.

У стрільбі з лука Україну представляють чотири спортсмени: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.

Найкращий результат показала Марченко, яка в сумі набрала 635 очок і посіла 35-е місце з 64 спортсменів. У Січенікової - 623 очки (41-е місце), а у Павлової - 631 (54-е).

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Відзначимо, що в кваліфікації визначався посів спортсменок.

"Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Але ми не опускаємо руки та налаштовуємося на виступ в команді", - зазначила Марченко.

Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

Автор: Антон Дудар