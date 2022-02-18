Американський фігурист ЛеДюк також є відкритим геєм.

Американський фігурист Тімоті ЛеДюк, який виступає в парі з Ешлі Кейн-Гріббл, вийшов на лід у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Таким чином американець став першим в історії зимових Олімпіад небінарним спортсменом.

За свій виступ пара отримала 74,13 бали і гарантувала собі участь у довільній програмі, яка запланована на суботу, 19 лютого.

Про свою небінарну гендерну ідентичність ЛеДюк несподівано оголосив напередодні зимової Олімпіади-2022 в Пекіні, шокувавши громадськість. Він повідомив, що не ідентифікує себе як чоловіка або жінку, а просить називати себе "вони".

Тімоті ЛеДюк: що відомо про спортсмена