Американський фігурист Тімоті ЛеДюк, який виступає в парі з Ешлі Кейн-Гріббл, вийшов на лід у короткій програмі на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Таким чином американець став першим в історії зимових Олімпіад небінарним спортсменом.
За свій виступ пара отримала 74,13 бали і гарантувала собі участь у довільній програмі, яка запланована на суботу, 19 лютого.
Про свою небінарну гендерну ідентичність ЛеДюк несподівано оголосив напередодні зимової Олімпіади-2022 в Пекіні, шокувавши громадськість. Він повідомив, що не ідентифікує себе як чоловіка або жінку, а просить називати себе "вони".
Тімоті ЛеДюк: що відомо про спортсмена
- ЛеДюк народився в 1990 році в Сідар-Рапідс, штат Айова (США). Фігурним катанням зацікавився в 2002 році, надихнувшись переглядом Олімпійських ігор, що проходили в США.
- Тімоті є відкритим геєм. Американець здійснив публічний камінг-аут в 2019 році, на весіллі своєї партнерки Ешлі Кейн-Гріббл.
- ЛеДюк - перший відкритий гей-фігурист, який виграв парний титул на чемпіонаті США.
- Інформація про походження Тімоті, як і про те, як проходило його дитинство не є загальнодоступною. Відомо тільки, що сім'я у спортсмена досить релігійна.
- ЛеДюк про нетрадиційну орієнтацію зізнався батькам ще в 18 років. Розбудивши їх серед ночі, хлопець відкрився близьким, і батько з матір'ю, які були парафіянами Євангелічної церкви, запевнили, що все одно люблять сина, але тим не менш спробували виправити проблему. За словами фігуриста, якось до нього привели людей з церковної групи, які намагалися провести обряд екзорцизму і вигнати з хлопця демонів.
- З Ешлі Кейн-Гріббл ЛеДюк виступає з 2016 року. Вони є дворазовими чемпіонами США (2019, 2022), срібними призерами чемпіонату чотирьох континентів 2018 року і триразовими призерами серії Гран-прі.