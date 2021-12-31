Кирило Шевченко переміг Давида Паравяна.

У Варшаві проходив чемпіонат світу з гри в бліц та швидкі шахи. Україна теж мала своє представництво на цих змаганнях.

19-річний киянин Кирило Шевченко в одній з партій грав проти 23-річного москвича Давида Паравяна.

В ендшпілі поєдинку Давид потрапив у цейтнот (дефіцит часу), що для нього було доволі прикро, адже він мав виграшну позицію. Паравян хотів замість пішака поставити другого ферзя (це правилами дозволено), але поруч запасної фігури не було. Він зупинив годинник і дочекався, поки йому передадуть ферзя.

Коли він знову запустив відлік годинника, то за секунду час сплив, якого і так було обмаль. Давид розлютився і на емоціях жбурнув фігури. Але миттєво посміхнувся та ввічливо потис руку супернику - Шевченку, який здобув перемогу.

Нещодавно чоловіча збірна України виграла командний чемпіонат Європи з шахів і тоді Кирило Шевченко був в складі "жовто-синьої" збірної.

Також на цьому ЧС польський гросмейстер Павло Тецлаф після свого невдалого ходу розчарувався і курйозно впав зі стільця.

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