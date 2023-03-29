За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які примножували спортивну славу України.

У віці 91 року померла легендарна українська гімнастка і заслужений тренер з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

Трагічну новину повідомила прес-служба НОК України.

"Із сумом сповіщаємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена Виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

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Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України.

Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики.

Від імені усієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни.

Світла та добра памʼять", - йдеться в повідомленні НОК в Фейсбуці.

Альбіна Дерюгіна - Герой України, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України.

З 1986 року вона була президентом Федерації художньої гімнастики.

У Києві вона організувала центр художньої гімнастики "Школа Дерюгіних".

За роки роботи як тренера Дерюгіна виховала безліч олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Зокрема, її школу пройшли Олександра Тимошенко, Ірина Дерюгіна, Ганна Безсонова, Ганна Різатдінова та багато інших знаменитих гімнасток.

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