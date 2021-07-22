Посольствам доручили розібратися в ситуації.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ситуацію з картою країни на офіційному сайті Олімпіади - там Крим відокремили від материкової частини України кордоном.

Як повідомили УНІАН в міністерстві, посольствам України в Швейцарії та Японії доручили розібратися в цій ситуації.

"МЗС доручило посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

У Швейцарії знаходиться штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету, а Японія приймає Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Крим відокремили кордоном від України у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone на сторінці нашої збірної на сайті Олімпіади.

Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусума 25 березня.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

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Автор: Віталій Саєнко