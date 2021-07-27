28 липня українська тенісистка буде битися з італійкою за прохід до півфіналу.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк підтримав Еліну Світоліну перед чвертьфіналом олімпійського тенісного турніру.

Беленюк, котрий також працює народним депутатом України, зробив відповідний допис у себе в Instagram.

"Гаель Монфіс попросив доглянути за Еліною. Сказав, що, окрім мене, у збірній України нікому не довіряє. Я навіть не знаю чому. Є ж ще Кенж (Кеджау Ньябалі, український темношкірий дзюдоїст, син українки й вихідця з Гвінеї-Бісау - прим.ред.). У Еліни завтра матч 1/4 фіналу. Їй однозначно буде потрібна наша підтримка", - написав Беленюк.

Світоліна розіграє путівку до півфіналу з італійською тенісисткою Камілою Джорджі орієнтовно о п'ятій ранку 28 липня.

Нагадаємо, що Світоліна нещодавно відсвяткувала весілля з Гаелем Монфісом. А Кеджау Ньябалі, котрого згадав Беленюк у своєму дописі, 28 липня чекає сутичка на татамі. Наш дзюдоїст буде змагатися у ваговій категорії до 90 кг.

Сам Беленюк вийде боротися на килим 4 серпня.

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Автор: Артем Будрін