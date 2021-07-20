Ініціатором зміни виступив голова МОК Томас Бах.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив новий девіз Олімпійських ігор напередодні Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє Inside the Games.

Перед початком Олімпіади до нього додали слово "разом": "Citius, altius, fortius - communis". Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом".

Це запропонував зробити глава МОК Томас Бах: він вважає, що слово "разом" допоможе висловити потребу в солідарності в усьому світі.

Фраза з трьох слів вперше була сказана французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі.

Попередній девіз "Швидше, вище, сильніше" був затверджений в 1894 році, за два роки до початку перших сучасних Олімпійських ігор в Афінах. Він з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК, що вийшов в липні 1894 року.

Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

На Олімпіаді призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

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Автор: Олег Давигора