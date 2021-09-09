Керівництво КНДР порушило Олімпійську хартію.

Міжнародний олімпійський комітет не допустив Північну Корею до зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє офіційний сайт МОК.

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Національний олімпійський комітет КНДР до кінця 2022 року за відмову від виступу на Олімпіаді-2020.

В Північній Кореї прийняли рішення не відпускати своїх спортсменів до Токіо буцімто для того, щоб не поширювався коронавірус. Президент МОК Томас Бах підкреслив, що таким чином керівництво КНДР порушило Олімпійську хартію, яка вимагає забезпечити участь спортсменів в Іграх.

НОК КНДР був єдиним з усіх членів МОК, який наважився пропустити літні Ігри в Токіо. У Пекіні-2022 представники Північної Кореї зможуть виступити лише під нейтральним прапором.

Зауважимо, що на минулих зимових Іграх в Пхенчхані-2018 (Південна Корея) спортсмени з Північної Кореї пройшли на церемонії відкриття єдиною колоною зі збірною Південної Кореї, а також зіграли спільною командою в жіночому хокеї.

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Олімпіада-2022: що потрібно знати

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.

Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Автор: Артем Будрін