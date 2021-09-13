Олег Верняєв заявив, що говорив не про перехід в іншу країну, а про ситуацію в збірній України.

Український гімнаст, олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв вирішив прояснити свою гучну заяву, в якому говорив, що "якщо не потрібен тут", то піде туди, де буде потрібен.

Він залишив повідомлення на своїй сторінці в Instagram.

"У зв'язку з останніми новинами, хотів би внести корективи в заголовках наших ЗМІ. Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я говорив", - підкреслив Верняєв.

"По-перше, я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк і на Олімпійських Іграх в Ріо в 2016 році я піднімав прапор своєї країни. Я не збираюся шантажувати когось своїм переходом в іншу державу і навіть не думав про це, тим більше, з моєю ситуацією з відстороненням", - зазначив спортсмен "Я розумію що мої слова перевернули з "ніг на голову" для гучних заголовків. Я висвітлював події, що відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебної сторони", - також написав гімнаст.

"По-друге, чому не було сказано, що за підтримки президента і Міністерства підтримують спорт і розвивають його?, - продовжив Верняєв, - якщо взяти конкретно спортивну гімнастику, нам придбали саме той килим, який нам був потрібен на Олімпійських іграх в Токіо, який коштує дуже багато. І при цьому на олімпійській базі "Конча-Заспа" будується новий зал для спортивної гімнастики та інших видів спорту".

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Верняєв висловив надію, що його ситуація з дискваліфікацією вирішиться, і він зможе повернутися в тренувальний зал, щоб готуватися до Олімпіади-2024, щоб "повернути ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей".

Олег Верняєв: кар'єра і досягнення

Верняєв є олімпійським чемпіоном і срібним призером Олімпіади-2016.

Також він є чемпіоном світу-2014, шестиразовим чемпіоном Європи, триразовим переможцем Європейських ігор і багаторазовим призером світових і європейських першостей.

Олімпіаду в Токіо Верняєв пропустив, оскільки дискваліфікований за допінг. В організмі спортсмена знайшли мельдоній.

Автор: Антон Дудар