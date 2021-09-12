Олег Верняєв розповів про конфлікти з іншими спортсменами й намір оголосити ультиматум.

Український гімнаст, дворазовий олімпійський призер Олег Верняєв, який не поїхав на Олімпіаду в Токіо через допінг, зробив гучну заяву щодо майбутнього свого громадянства.

У коментарі "Суспільному" він заявив, що розраховує на скорочення терміну дискваліфікації за підсумками поданої апеляції. Зараз він відсторонений від змагань до листопада 2024 року.

При цьому Верняєв каже, що не впевнений, що надалі виступатиме за збірну України.

"Я поки нічого не афішую. Розбираємося, все, як кажуть, покрито туманом. Дуже багато питань, на які немає відповіді. Будемо розбиратися та дивитися. Поки що я не можу багато чого говорити. Працюємо, чекаємо, як воно все вийде. У будь-якому разі я розумію, що скасувати [рішення про дискваліфікацію] - навряд таке станеться. Але якби хоча б на рік скоротили покарання - було б класно, я б уже у листопаді [2023 року] повернувся у стрій", - сказав Верняєв.

Він уточнив, що допускає зміну громадянства через нестворення відповідних умов для роботи в Україні. Зізнається, що готовий ставити жорсткий ультиматум.

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"Чи готовий представляти Україну на Олімпіаді-2024? Якщо зменшать [термін дискваліфікації]. Ну як: у нас тут паралельно йде конфлікт у збірній. І якщо мене повернуть у спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся за повним карт-бланшом, мені готують усі умови, які потрібні, та прибирають усіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати. Куди? Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся у спорт. Просто говорю: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - заявив гімнаст.

За його словами, "проблема в людях, які знаходяться в залі. Таким чином він натякає на конфлікти з колегами по спортивному цеху. Втім, переконує: йти зі збірної України не хоче.

"Я хочу займатися гімнастикою та виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл [до Парижа-2024], коли я розумію, що виграватиму медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, куди я буду потрібен", - резюмував він.

Нагадаємо, що Олег Верняєв є олімпійським чемпіоном й срібним призером Олімпіади-2016. Також брав участь у Олімпійських іграх у 2012 році, є чемпіоном світу зі спортивної гімнастики. Нещодавно його дискваліфікували на чотири роки за допінг, тому Верняєв пропустив Олімпіаду в Токіо.

Автор: Юрій Годован