Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про усунення російського гросмейстера Сергія Карякіна на шість місяців. Йому заборонено брати участь в турнірах під егідою організації.
Раніше висловлювання Карякіна привернули увагу комітету з етики ФІДЕ. 32-річний гросмейстер публічно підтримав Путіна та його злочинні дії.
Комісія розглядала і справу російського гросмейстера Сергія Шипова, який також став на захист терористичних дій кремля. Його ФІДЕ дискваліфікувати не стала.
Раніше ФІДЕ позбавила шахістів Росії і Білорусі права виступати на турнірах під національними прапорами своїх країн. Гравці зможуть знаходитися за шахівницею лише під нейтральним прапором.
Також припиняються спонсорські контракти ФІДЕ з компаніями зі списку санкцій і компаніями, контрольованими Росією або Білоруссю.
Сергій Карякін: чим він відомий
- Карякін - уродженець Крима. У 2009 році він відмовився від українського громадянства на користь російського паспорта.
- Сергій у віці 12 років став наймолодшим гросмейстером в історії шахів.
- У 2016 році Карякін грав чемпіонський матч за шахову корону, але програв норвежцю Магнусу Карлсену, котрий тоді захистив статус чемпіона світу (і утримує дотепер це звання).