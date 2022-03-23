Також з Євгеном Риловим розірвав спонсорський контракт британський виробник екіпіровки для плавання.

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації плавання (FINA) порушила справу проти дворазового чемпіона Олімпіади в Токіо Євгенія Рилова.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, причиною даного рішення стала участь російського плавця в концерті-мітингу на стадіоні "Лужники" в Москві.

"FINA рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну. FINA також хотіла б підтвердити свою прихильність підтримці Федерації плавання, стрибків у воду і спортивного плавання України в процесі підготовки до майбутніх змагань", - говориться в повідомленні.

Додамо, що раніше з Євгеном Риловим розірвав спонсорський контракт британський виробник екіпіровки для плавання Speedo.

"Після його відвідування стадіону "Лужники" в Москві в минулі вихідні Speedo може підтвердити, що вона негайно припинила спонсорство Євгена Рилова", - йдеться в заяві.

Speedo оголосила, що передасть залишки виплат за спонсорським контрактом Рилова управлінню ООН у справах біженців.

Нагадаємо, 18 березня на стадіоні "Лужники" пройшов мітинг-концерт на підтримку військової агресії Росії. Рилов під час мітингу з'явився на сцені разом з іншими відомими російськими спортсменами. На куртці Рилова була буква Z, яка символізує агресію російських окупантів.

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